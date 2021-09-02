2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya için mücadele ettiği repesajda yarı finale çıktı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvando erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya için mücadele ettiği repesajda yarı finale çıktı.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, repesajın ilk turuna Mülteci Paralimpik Takımı'ndan Parfait Hakizimana'yla eşleşti.

Hakizimana'nın maçtan çekilmesiyle Mahmut, adını repesajda yarı finale yazdırdı.

Mahmut Bozteke, repesaj yarı finalinde TSİ 13.15'te Moğolistan'dan Bolor Erdene Ganbat'la karşılaşacak. Milli sporcu bu karşılaşmayı da kazanırsa bronz madalya elde etmek için TSİ 14.45'te tatamiye tekrar çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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