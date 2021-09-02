2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, yarı finale yükseldi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, yarı finale yükseldi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final müsabakasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğüne sahip Meryem, Taylandlı Khwansuda Phuangkitcha ile karşılaştı.
Dünya şampiyonluğu bulunan rakibine karşı 34-13 galip gelen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.
Meryem Çavdar, yarı finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Anna Poddubskaia ile TSİ 12.30'da mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan