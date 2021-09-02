2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı.

Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.

Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16'lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.

Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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