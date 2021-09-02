2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları badminton tek kadınlar WH2 kategorisi B Grubu'nda Emine Seçkin, ilk maçını kazandı.
Yoyogi Ulusal Stat'ta oynanan müsabakada Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Seçkin, Güney Koreli Lee Sun-ae ile karşılaştı.
Rakibini 12-21, 21-9 ve 21-16'lık setlerle 2-1 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.
Emine Seçkin, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 04.20'de Japon Yuma Yamazaki ile mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan