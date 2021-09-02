2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun elendi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun elendi.
Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakasında Yağmur Şengül ile Zehra Özbey Torun birbiriyle karşılaştı.
İki milli sporcu arasındaki karşılaşmada Yağmur'u 6-4'lük skorla eleyen Zehra Özbey Torun, adını son 16 turuna yazdırdı.
Son 16 turunda ise İtalyan Elisabetta Mijno'ya 6-0 kaybeden Zehra, oyunlara veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan