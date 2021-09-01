2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Hakan, ilk üç sıranın doğrudan finale kaldığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisinde koştu.

Hakan Cira, 50.23 saniyeyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada 8'inciliği elde etti.

İki seri sonunda doğrudan finale kalan 6 sporcu arasına giremeyen Hakan, en hızlılar kontenjanından finale çıktı.

Milli atletin yarışacağı erkekler 400 metre T13 finali, yarın TSİ 03.54'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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