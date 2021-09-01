2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, çeyrek finalde son paralimpik şampiyonu ABD'ye 52-45 kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, çeyrek finalde son paralimpik şampiyonu ABD'ye 52-45 kaybetti.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada "12 Cesur Yürek", 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yarı finalde yenildiği ABD'yle karşılaştı.

Maça çok iyi başlayan Türkiye, iyi savunma yaptığı ilk çeyreği 18-11 önde geçti. Milli takım soyunma odasında 26-25 üstün gitti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada üçüncü çeyreği ABD, 36-31 önde tamamladı. Maçın sonunda farkı 2'ye kadar (43-41) düşüren milli takım karşısında taktik faullerde hata yapmayan ABD, sahadan 52-45'lik galibiyetle ayrıldı.

ABD yarı finale yükselirken, Türkiye 5.'lik mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı atan milli sporcu Özgür Gürbulak oldu. ABD'de ise 18 sayı atan Brian Bell, galibiyette başrol oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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