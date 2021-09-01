2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta R5 karışık 10 metre havalı tüfek SH2 sınıfında Hakan Çevik, finale kalamadı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta R5 karışık 10 metre havalı tüfek SH2 sınıfında Hakan Çevik, finale kalamadı.
Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakasında 38 sporcu yer aldı.
İlk 8'in finale çıkacağı elemede Hakan Çevik, 630.4'lük puanıyla 26. oldu ve elendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki