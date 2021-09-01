2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R3 sınıfında finalde yer alan milli sporcu Erhan Coşkuner, 7. oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R3 sınıfında finalde yer alan milli sporcu Erhan Coşkuner, 7. oldu.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Erhan Coşkuner, toplam 146.8'lik puanıyla oyunları 7. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Alman kadın sporcu Natascha Hiltrop 253.1 puanla paralimpik rekoru kırarak kazandı. Gümüş madalyayı Güney Koreli erkek atıcı Jinho Park 253 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı kadın sporcu Iryna Shchetnik 231.2 puanla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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