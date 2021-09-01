2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R1 sınıfında milli sporcu Erhan Coşkuner finale kalırken, Savaş Üstün ve Çağla Baş elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R1 sınıfında milli sporcu Erhan Coşkuner finale kalırken, Savaş Üstün ve Çağla Baş elendi.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 47 sporcu ilk 8'e girip final bileti alabilmek için mücadele etti.

Erhan Coşkuner, 632.8 puanlık atışıyla 7. olarak adını finale yazdırdı. Savaş Üstün 632.6 puanla finali az farkla kaçırarak 9'uncu, Çağla Baş ise 630.1 puanla 26. oldu. İki sporcu da bu dereceleriyle final bileti alamadı.

Erhan Coşkuner'in yer alacağı final müsabakaları TSİ 05.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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