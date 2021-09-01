2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, ABD'den Lira Coryell'le elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisinde 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, ABD'den Lira Coryell'le elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Fatma Danabaş, ABD'li rakibi Coryell'le karşılaştı.

Rakibine 126-115 yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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