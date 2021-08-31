2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 9-4 yenilerek elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 9-4 yenilerek elendi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşılaştı.

İlk devreyi 5-0 önde kapatan Brezilya, mücadeleyi de 9-4 kazandı. Millilerin gollerini Ekrem Gündoğdu kaydetti. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, Leomon Moreno (6) ve Josemarcio Sousa (3) attı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla oyunları 8. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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