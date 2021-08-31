2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk'ten oluşan Masa Tenisi Erkek Milli Takımı (Sınıf 4-5), çeyrek finalde elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk ve Ali Öztürk'ten oluşan Masa Tenisi Erkek Milli Takımı (Sınıf 4-5), çeyrek finalde elendi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen erkekler takım çeyrek final müsabakasında ay-yıldızlılar, Slovakya ile karşılaştı.

Son paralimpik oyunlarında bronz madalya elde eden milli takım, Boris Travnicek-Peter Mihalik ikilisinin mücadele ettiği Slovakya karşısında çiftler maçını 11-7, 8-11, 13-11 ve 11-7'lik setlerle 3-1 kaybetti. Slovakya, müsabakada 1-0 öne geçti.

İlk tekler karşılaşmasında Abdullah Öztürk, Travnicek'i 11-3, 11-4, 9-11, 6-11, 11-6 biten setlerle 3-2 yendi ve skoru 1-1'e getirdi.

Ali Öztürk ise ikinci tekler mücadelesinde Mihalik'e 7-11, 9-11, 11-9, 11-5, 11-8'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla Slovakya'ya karşı 2-1 kaybeden Türkiye, çeyrek finali geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan