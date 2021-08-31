2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.
2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.
Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti.
Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı.
Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki