2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti.

Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı.

Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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