2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Bülent Korkmaz, Rus rakibi Shigaev'le karşılaştı.

Son atışa kadar büyük çekişme içinde geçen ve iki sporcunun da çok fazla 10 tam puan aldığı karşılaşmayı Bülent, 146-145 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
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