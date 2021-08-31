2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm yarışmalarında Büşra Nur, ilk denemesinde 32.70 metrelik atış gerçekleştirdi. Sonraki beş atışında bu derecenin üstüne çıkamayan milli sporcu, paralimpik oyunları 6. sırada tamamladı.

Bu kategoride altın madalyayı 40.83'lük atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli Liangmin Zhang elde etti. Gümüş madalyayı 40.25'le İtalyan Assunto Legnante, bronz madalyayı ise Kolombiya'dan Yesenia Maria Restrepo Munoz kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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