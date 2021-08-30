2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finalde bir diğer Türk sporcu Bahattin Hekimoğlu'nu eleyerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finalde bir diğer Türk sporcu Bahattin Hekimoğlu'nu eleyerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında iki milli sporcu yarı finalde birbirinin rakibi oldu.

Nihat, rakibi Bahattin'i 139-132 yenerek adını finale yazdırdı. Bahattin ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.

Nihat Türkmenoğlu'nun final müsabakası TSİ 14.52'de, Bahattin Hekimoğlu'nun bronz madalya maçı ise TSİ 14.35'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki