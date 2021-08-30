2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde kadınlar golbol D Grubu son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde kadınlar golbol D Grubu son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Milli takım bu mağlubiyete rağmen 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde C Grubu'nun dördüncüsü Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı yarın TSİ 11.45'te oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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