2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finale çıkarak bir diğer milli sporcu Bahattin Hekimoğlu'yla eşleşti ve Türkiye bu kategoride finalde temsil edilmeyi garantiledi.