2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı.

17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına rağmen finali 43.94'lük zamanıyla 4. sırada tamamladı.

Altın madalyayı dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu 37.18'lik derecesiyle, gümüş madalyayı ise İspanyol Terasa Perales 43.02'lik derecesiyle elde etti.

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Sevilay Öztürk: "Bu madalyayla çift bayram yapacağız"

Aldıkları derecelerle tarihe geçen milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkati çekerek, "Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız." dedi.

Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik ederek, "Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
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