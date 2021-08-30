2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi.

Beytullah Eroğlu ise 41.99 saniyeyle serisinde 6'ncı, genel klasmanda 11. olarak finale kalamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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