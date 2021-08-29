2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın okçuluk branşında milli sporcular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yumenoshima Park'ta yapılan çeyrek final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Hindistan'dan Jyoti Jyoti-Rakesh Kumar ikilisiyle karşılaştı.

Rakiplerini 153-151'lik skorla mağlup eden Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, adlarını yarı finale yazdırdı.

Milliler, TSİ 13.10'da yarı finalde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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