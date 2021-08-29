2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya mücadelesinde Meksikalı Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez'e yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 70 kiloda Raziye Uluçam, bronz madalya mücadelesinde Meksikalı Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez'e yenildi.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Raziye, son paralimpik şampiyonu Lenia Fabiola Ruvalcaba Alvarez ile karşılaştı.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Raziye, rakibine ippon ile yenilerek bronz madalya şansını kaybetti ve oyunları 5'incilikle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
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