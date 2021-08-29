2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda halterde kadınlar 73 kiloda Sibel Çam, derece elde edemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda halterde kadınlar 73 kiloda Sibel Çam, derece elde edemedi.

Tokyo Uluslararası Forum'da düzenlenen halter müsabakalarında Sibel Çam, madalya için podyuma çıktı.

İlk iki denemesinde 129 kilo kaldırmaya çalışan Sibel, başarısız oldu. Üçüncü ve son hakkında 131 kiloluk ağırlığın altına giren Sibel, bu denemesinde de başarısız oldu ve dereceye giremedi.

Altın madalyayı Brezilyalı Mariana D'Andrea 137 kiloyla, gümüş madalyayı Çinli Lili Xu 134 kiloyla, bronz madalyayı ise Fransız Souhad Ghazouani 132 kiloyla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki