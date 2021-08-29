2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, dördüncü maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, dördüncü maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Milli takım grupta, Güney Kore ve Kanada'dan sonra Kolombiya'yı da mağlup etti. Tek yenilgisini İspanya karşısında alan ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşma öncesi çeyrek final vizesi almayı başardı. Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 08.45'te ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-8 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 37-21 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan Türkiye, final periyoduna 64-28 üstünlükle girdi. Ay-yıldızlı ekip rahat bir oyun sergilediği son çeyrekte de üstünlük kurarak karşılaşmayı 42 sayı farkla 80-38 kazandı.

Müsabakanın en skorer ismi milli takım adına 19 sayı atan Özgür Gürbulak oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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