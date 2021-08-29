2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, finale çıktı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, finale çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Hamide, 800 metre T53'te yarı finalinin ikinci serisinde koştu.

Hamide, serisinde 8 sporcu arasında 1.51.01'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve genel sıralamaya bakmadan doğrudan finale yükseldi.

27 yaşındaki milli isim, toplam 8 sporcunun finale çıktığı yarı finalde bu derecesiyle 11 atlet arasından 3. oldu ve finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Kadınlar 800 metre T53 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.04'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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