2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 1500 metre T11 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Havva Elmalı, finale kalamadı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 1500 metre T11 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Havva Elmalı, finale kalamadı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Havva, 1500 metre T11'de yarı finalin birinci serisinde koştu.

Havva, serisinde 5 sporcu arasında 5.38.98'lik derecesiyle 4. oldu. 18 yaşındaki milli isim, toplam 6 sporcunun finale çıktığı yarı finalde bu derecesiyle 11 atlet arasından 9. oldu ve elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki