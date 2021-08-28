2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde tekerlekli sandalye tenisinde tek kadınlarda Büşra Ün, ilk turda Büyük Britanyalı rakibi Lucy Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde tekerlekli sandalye tenisinde tek kadınlarda Büşra Ün, ilk turda Büyük Britanyalı rakibi Lucy Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.

Ariake Tenis Merkezi'ndeki karşılaşmadan Büşra Ün, rakibi karşısında etkili olamadı.

Her iki seti de 6-0 kazanan Shuker, 51 dakika süren karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur atladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek 67 yaşındaki tenisçi Tülay Mungan, görenleri hayrete düşürdü
Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek 67 yaşındaki tenisçi Tülay Mungan, görenleri hayrete düşürdü
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:41:00. #1.15#

title