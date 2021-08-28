2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde tekerlekli sandalye tenisinde tek kadınlarda Büşra Ün, ilk turda Büyük Britanyalı rakibi Lucy Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde tekerlekli sandalye tenisinde tek kadınlarda Büşra Ün, ilk turda Büyük Britanyalı rakibi Lucy Shuker'e 2-0 yenilerek elendi.
Ariake Tenis Merkezi'ndeki karşılaşmadan Büşra Ün, rakibi karşısında etkili olamadı.
Her iki seti de 6-0 kazanan Shuker, 51 dakika süren karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur atladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki