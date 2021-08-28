2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde W1 Karma Okçuluk Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde W1 Karma Okçuluk Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye kaybetti.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan karşılaşmada milli takımı Nihat Türkmenoğlu ile Fatma Danabaş temsil etti.

Milli sporcular, Ok Geum Kim ve Dong Sub Koo'dan oluşan Güney Kore'ye 133-114 kaybetti ve bu kategoride elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki