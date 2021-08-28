2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Bülent Korkmaz ve Murat Turan, son 16 turuna yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Bülent Korkmaz ve Murat Turan, son 16 turuna yükseldi.

Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakalarında, Bülent Korkmaz ile Fransız Daniel Lelou ve Murat Turan ile Ukraynalı Serhiy Atamanenko karşılaştı.

Bülent Korkmaz, Lelou karşısında 141-137 galip gelerek tur atladı. Murat Turan ise 5 set sonunda 139-139 eşitlikle tamamlanan mücadelede Atamanenko'yu beraberlik atışıyla mağlup ederek üst tura çıktı.

Son 16 turunda Bülent Korkmaz, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Bair Shigaev'le, Murat Turan ise ABD'li Andre Shelby ile 31 Ağustos Salı günü mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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