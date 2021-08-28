2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, derece elde edemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde kadınlar 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, derece elde edemedi.

Milli halterci Yasemin Ceylan Baydar, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı.

İlk iki hakkında 112 kiloda başarılı olamayan Yasemin Ceylan Baydar, üçüncü denemesinde de 120 kiloyu kaldıramadı ve müsabakada sıfır çekti.

Bu sıklette Meksikalı Amalia Perez altın, Özbek Ruza Kuzieva gümüş, Nijeryalı Lucy Ejike bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan