2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo müsabakalarında Zeynep Çelik, çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Natalia Ovchinnikova ile karşılaştı.

Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan Zeynep, rakibini ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde ise Azerbaycanlı Sevda Valiyeva karşısında ipponla kaybeden milli sporcu, bronz madalya mücadelesi verme hakkı elde etti.

Zeynep Çelik, bronz madalya maçında Japon Junko Hirose ile TSİ 10.00'dan sonra karşılaşacak.

Öte yandan kadınlar 63 kiloda ise Duygu Çete Artar, son 16 turunda Rusya Paralimpik Komitesi'nden Olga Pozdnysheva'ya ipponla kaybederek elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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