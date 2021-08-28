2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 önde bitiren İspanyollar, devre arasına 38-26 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 59-48 önde giren İspanya, karşılaşmayı 79-61 kazandı.

Milli basketbolcu Özgür Gürbulak, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jordi Ruiz Jordan ise İspanya adına 20 sayı üretti.

Türkiye üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. İspanya ise 4'te 4 yaptı.

Milliler, gruptaki 4. karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kolombiya ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan