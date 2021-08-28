2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu üçüncü maçında Türkiye, İspanya'ya 79-61 yenildi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-10 önde bitiren İspanyollar, devre arasına 38-26 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da final periyoduna 59-48 önde giren İspanya, karşılaşmayı 79-61 kazandı.

Milli basketbolcu Özgür Gürbulak, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jordi Ruiz Jordan ise İspanya adına 20 sayı üretti.

Türkiye üçüncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. İspanya ise 4'te 4 yaptı.

Milliler, gruptaki 4. karşılaşmasında yarın TSİ 05.15'te Kolombiya ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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