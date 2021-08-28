2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) çeyrek finalinde Merve Cansu Demir, Tayvanlı Shiau Wen Tien'e 3-1 yenilerek elendi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) çeyrek finalinde Merve Cansu Demir, Tayvanlı Shiau Wen Tien'e 3-1 yenilerek elendi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki Merve Cansu, çeyrek finalde Tien ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibi karşısında 5-11, 11-5, 13-11, 11-8'lik setlerle 3-1 kaybetti ve oyunlara veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan