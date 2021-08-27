2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde final yüzen Sevilay Öztürk, 5. sırayı aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde final yüzen Sevilay Öztürk, 5. sırayı aldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen final müsabakasında 8 yüzücü havuza girdi.

Milli sporcu Sevilay, 45.81'lik derecesiyle paralimpik oyunlarını bu kategoride 5. tamamladı.

Altın madalyayı, dünya ve paralimpik oyunları rekorunu 39.54'lük zamanıyla kıran Çinli Dong Lu kazandı. Gümüş madalyayı İspanyol Marta Fernandez Infante 40.22'lik derecesiyle, bronz madalyayı ise Çinli Jiao Cheng 43.04'lük zamanıyla elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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