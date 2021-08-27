2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü günündeki okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Sadık Savaş ile Vedat Aksoy, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü günündeki okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Sadık Savaş ile Vedat Aksoy, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.
Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, 31 okçu yarıştı.
Sadık Savaş topladığı 611 puanla 9'uncu, Vedat Aksoy ise 583 puanla 25'inci oldu.
Savaş son 16 turunda genel klasmanda 24'üncü olan Polonyalı Lukasz Cizsek'le, Vedat ise 8'inci sıradaki Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anton Ziapaev'le eşleşti.
Milli sporcular karşılaşmalarını 3 Eylül Cuma günü oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki