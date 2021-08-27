2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay açık kategorisinde Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay açık kategorisinde Bülent Korkmaz ile Murat Turan, sıralama turu müsabakalarını tamamladı.
Yumenoshima Sıralama Alanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, 36 okçu yarıştı.
Bülent Korkmaz topladığı 689 puanla 10'uncu, Murat Turan ise 675 puanla 24'üncü oldu.
Milli sporcular, son 32 turu ve müsabakalarını kazanmalarını durumunda son 16 turu karşılaşmalarını yarın yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki