2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda Ecem Taşın, bronz madalya maçı oynama hakkı elde edemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 48 kiloda Ecem Taşın, bronz madalya maçı oynama hakkı elde edemedi.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Ecem Taşın, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 3 bronz paralimpik madalyası bulunan Viktoriia Potapova'yla karşılaştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle zorlanan Ecem, rakibi karşısında altın puanın oynandığı uzatma bölümünde 3. kez ceza puanı aldı ve müsabakayı kaybederek altın madalya şansını kaçırdı.

Bronz madalya şansını sürdürmek için repesaj maçına çıkan Ecem, Almanya'dan Carmen Brussig'i altın puanla yendi.

İkinci repesaj müsabakasında Japon sporcu Shizuka Hangai'yle karşılaşan Ecem, son 10 saniyeye 1-0 önde girdi. Bitime az bir süre kala rakibine üst üste puanlar veren milli sporcu, tatamiden 2-1 yenik ayrıldı ve bronz madalya maçı oynama hakkını son anda kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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