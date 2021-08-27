2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye basketbol A Grubu'nda yer alan Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti.

Milli takım grupta, Güney Kore'den sonra 2000, 2004 ve 2012'de altın madalya kazanan güçlü rakibi Kanada'yı da yenerek 2'de 2 yaptı. Türkiye, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 03.00'da İspanya'yla karşılaşacak.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-13 önde kapatan milli takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte Kanada, hücumda etkili oldu ve final periyoduna 54-45 önde girdi. Son çeyrekte çok iyi savunma yapan ay-yıldızlı ekip, 35. dakikada 57-56 öne geçti. Bitime 6 saniye kala Kanada, Nikola Goncin'in basketiyle maça 67-67'lik eşitliği getirdi. Milli takım son topta Uğur Toprak'ın atışında isabet bulamadı ve normal süresi 67-67 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Özgür Gürbulak'la sayılar üreten milli takım, serbest atıştan bulduğu basketlerle son 9 saniyeye 76-73 önde girdi. Kanada, Patrick Anderson'un 3 sayılık atışında isabet bulamadı ve taktik faulden bir sayı daha kazanan Türkiye, sahadan 77-73 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Kanada'da 33 sayı atan Nikola Goncin oldu. Milli takımımıza galibiyeti getiren isimlerin başında ise 28 sayı atan Özgür Gürbulak ile 17 sayı kaydeden Uğur Toprak yer aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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