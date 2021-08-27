2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun, sıralama müsabakalarını tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar klasik yay açık kategorisinde Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun, sıralama müsabakalarını tamamladı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, bu kategoride Yağmur Şengül, ve Zehra Özbey Torun mücadele etti.

Toplam 24 sporcunun yer aldığı mücadeleyi, Yağmur Şengül 557 puanla 15'inci, Zehra Özbey Torun ise 554 puanla 18'inci sırada bitirdi.

Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun, 2 Eylül Perşembe günü yapılacak eleme müsabakasında birbirlerine rakip oldu. İki milli sporcu arasında oynanacak karşılaşmayı kazanacak kişi, adını 8'li finale yazdıracak ve madalya mücadelesine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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