2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay açık kategorisinde sıralama turunu 3. bitiren Öznur Cüre adını 8'li finale yazdırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında kadınlar makaralı yay açık kategorisinde sıralama turunu 3. bitiren Öznur Cüre adını 8'li finale yazdırdı.

Yumenoshima Sıralama Alanı'nda yapılan müsabakada, bu kategoride Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz mücadele etti.

Öznur, topladığı 689 puanla 24 sporcu arasından 3. olarak doğrudan 8'li finale çıktı.

Sevgi ise 679 puanla genel sıralamada 10. oldu. Milli sporcu eleme müsabakası yaparak 8'li finale çıkmaya çalışacak. Sevgi, eleme turunda genel sıralamada 23. olan Taylandlı Prabhaporn Homjanthuek'le karşılaşacak.

Öznur ve Sevgi'nin müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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