2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Belçika'ya 6-4 yenildi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Belçika'ya 6-4 yenildi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Belçika'yla karşılaştı.
Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen maçın sonunu daha iyi oynayan Belçika, karşılaşmayı 6-4 kazandı.
Gruptaki ilk maçında da Almanya'ya 6-4 yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 04.30'da Çin'le oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki