2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk finale kalırken Sümeyye Boyacı elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk finale kalırken Sümeyye Boyacı elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay birinci, Sümeyye ise ikinci seride seçme yarışına çıktı.

Sevilay Öztürk, 45.88'lik derecesiyle genel klasmanda 14 sporcu arasında 4'üncü olarak ilk 8 sporcu arasında yer alıp final bileti aldı. Sümeyye Boyacı ise 49.12'lik zamanıyla genel sıralamada 9'uncu olarak finalin dışında kaldı.

Sevilay Öztürk'ün yer alacağı final müsabakası bugün TSİ 12.31'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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