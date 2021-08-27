2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu finale yükselemedi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 50 metre kelebek S5 kategorisinde milli sporcular Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu finale yükselemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Beytullah ve Koral Berkin, seçme yarışlarında üçüncü seride mücadele etti.

Koral Berkin 38.99, Beytullah ise 39.93'lük zamanla serisini tamamladı. Genel klasmanda 18 sporcu arasında Koral Berkin 10'uncu, Beytullah ise 12'nci oldu. İki sporcu da ilk 8'e giremeyerek final bileti alamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki