2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, ikinci ve son maçında Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'e 3-1 yenilerek elendi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 3) B Grubu'nda Hatice Duman, ikinci ve son maçında Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'e 3-1 yenilerek elendi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Hatice, gruptaki son maçında Hırvat sporcuyla karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk 2 seti 11-9 ve 12-10 kaybederek 2-0 geriye düşen Hatice, üçüncü seti 11-6 alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette file hataları yapan Hatice, seti 11-6 maçı da 3-1 kaybetti.

İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Hatice, grubunda 3. oldu ve oyunlara veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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