2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, üçüncü ve son maçında Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-0 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 9) A Grubu'nda Neslihan Kavas, üçüncü ve son maçında Macaristan'dan Alexa Szvitacs'a 3-0 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, gruptaki son maçında Macar sporcuyla karşılaştı.

Paralimpik oyunlarında 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, rakibine 11-9, 11-6 ve 14-12'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Oyunlardaki 3. maçını da kaybeden Neslihan, grubunda 4. olarak elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki