2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisinde tek kadınlar (Sınıf 3) A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, Tayland'dan Dararat Asayut'a 3-1 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisinde tek kadınlar (Sınıf 3) A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, Tayland'dan Dararat Asayut'a 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında ay-yıldızlı sporcu grubundaki ikinci ve son maçında Taylandlı Asayut'la karşılaştı.

İlk seti 11-8 kazanan Nergiz, sonraki üç seti 5-11, 4-11 ve 8-11 kaybederek rakibine 3-1 yenildi.

İlk maçında da İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 yenilen Nergiz, grubunu 3. bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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