2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, 7. sırayı aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, 7. sırayı aldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, 8 ülkenin yer aldığı finalde ilk kez mücadele etti.

Milli takım 2.42.43'lük dereceyle oyunları 7. sırada bitirdi.

Altın madalyayı dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Çin elde etti. Çin, altın madalyaya 2.15.49'luk dereceyle ulaştı. Eski rekorlar 2016 Rio'da 2.18.03'le yine Çin'e aitti.

Gümüş madalyayı İtalya, bronz madalyayı ise Brezilya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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