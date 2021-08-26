2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 10) A Grubu'nda Merve Cansu Demir, Polonyalı Natalia Partyka'ya 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında 19 yaşındaki milli sporcu, son 4 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Partyka ile karşılaştı.

Rakibine 11-7, 11-7, 10-12 ve 11-5'lik setlerle 3-1 kaybeden Merve Cansu Demir, ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Milli sporcu, gruptaki ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 10.00'da Japon Nozomi Takeuchi ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Burcu Biricik Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Hikmet Karaman Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:14:53. #1.16#

title