2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisi tek erkekler (Sınıf 5) A Grubu'nda Hamza Çalışkan, Fransız Nicolas Savant Aira'ya 3-2 yenilerek elendi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Hamza, Savant Aira ile karşılaştı.
Başa baş mücadele sonunda rakibine 9-11, 11-1, 11-6, 10-12 ve 11-7 sona eren setlerle 3-2 kaybeden Hamza Çalışkan, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
İlk karşılaşmasını da Çinli Ningning Cao'ya 3-0 kaybeden milli sporcu, oyunlara veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan