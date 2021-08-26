2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle kadınlar 45 kilo müsabakasından çekildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları halterde Nazmiye Muratlı, sakatlığı sebebiyle kadınlar 45 kilo müsabakasından çekildi.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Nijeryalı Latifat Tijani, 107 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Bu sıklette Çinli Zhe Cui, 102 kiloyla gümüş, Polonyalı Justyna Kozdryk ise 101 kiloyla bronz madalya elde etti.

Londra 2012 ve Rio 2016 olmak üzere son iki paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı ise sakatlığı nedeniyle yarışmayı tamamlayamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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